В Сети появилось новое фото популярного актера Гелы Месхи. По мнению фанатов, артист переменился после расставания с актрисой Екатериной Климовой, причем не в лучшую сторону.

В Сети появилось новое фото популярного актера Гелы Месхи. По мнению фанатов, артист переменился после расставания с актрисой Екатериной Климовой, причем не в лучшую сторону.Гела Месхи не из тех знаменитостей, кто ставит в известность общественность о каждом своем действии, публикуя в социальной сети "Инстаграм" кучу фото и видео. Наоборот, артист предпочитает лишний раз не афишировать подробности частной жизни и крайне редко радует фанатов публикациями.В последний раз Месхи выкладывал видео в июне. И вот несколько часов назад один из самых привлекательных актеров отечественного кино обнародовал сразу два поста – видео и фото. Судя по комментариям зрителей, снимок произвел на них наибольшее впечатление, причем неоднозначное.На фото Месхи запечатлен идущим по улице. На актере белая рубашка, пиджак, брюки и серая куртка. Волосы артист зачесал назад. Одни фанаты пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Другие пользователи Сети сочли, что Гела откровенно сдал и постарел, утверждает . По мнению подписчиков, он сильно изменился после развода с актрисой Екатериной Климовой.11 Ноя 2019 в 3:20 PSTНапомним, что и официально оформили развод 28 июня. Процесс был закрытым, однако известно, что заседание длилось менее получаса. По всей видимости, актеры сумели договориться – им не пришлось через суд делить ни имущество, ни дочь. Что стало причиной расставания одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе, неизвестно.