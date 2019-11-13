Несмотря на отъезд из страны президента Боливии Эво Моралеса, беспорядки в фактической столице государства Ла-Пасе так и не прекратились.

Несмотря на отъезд из страны президента Боливии Эво Моралеса, беспорядки в фактической столице государства Ла-Пасе так и не прекратились.Об этом в эфире программы "60 минут" в прямом включении из Ла-Паса рассказала исследователь научного центра CIDES Юлия Ващенко.По ее словам, непрекращающиеся беспорядки в Ла-Пасе организованы сторонниками Эво Моралеса, которые пытаются показать всему миру, что в Боливии произошел государственный переворот.В основном, это главный электорат президента — индейское население Боливии, пытающееся тоже дать отпор оппозиции. Протестующие жгут автобусы, громят дома чиновников, грабят рынки и магазины. Среди горожан царит тревожное настроение. Люди ходят и охраняют свои улицы. Предсказать, что будет дальше, невозможно, потому что события развиваются очень стремительно, подчеркнула Юлия Ващенко.