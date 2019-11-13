Столичным водителям посоветовали быть внимательными дорогах и соблюдать дистанцию между транспортными средствами из-за возможной гололедицы. ЦОДД рекомендовал передвигаться на ..

Столичным водителям посоветовали быть внимательными дорогах и соблюдать дистанцию между транспортными средствами из-за возможной гололедицы. ЦОДД рекомендовал передвигаться на метро.Как сообщает , по прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 13 ноября температура воздуха в городе опустится до -1. Будет скользко и мокро.Ночью возможны заморозки (t воздуха точно опустится до -1). Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре». Если только пешком и в .— ЦОДД (@gucodd)