Столичным водителям посоветовали быть внимательными дорогах и соблюдать дистанцию между транспортными средствами из-за возможной гололедицы. ЦОДД рекомендовал передвигаться на ..
Столичным водителям посоветовали быть внимательными дорогах и соблюдать дистанцию между транспортными средствами из-за возможной гололедицы. ЦОДД рекомендовал передвигаться на метро.
Как сообщает , по прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 13 ноября температура воздуха в городе опустится до -1. Будет скользко и мокро.
Ночью возможны заморозки (t воздуха точно опустится до -1). Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре». Если только пешком и в .
— ЦОДД (@gucodd)