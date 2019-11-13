Соответствующий указ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

В 2020 году в Костроме начнётся капитальный ремонт моста через реку Кострому. Распоряжении о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Администрации Костромской области.Продвинуть проект на федеральном уровне удалось, благодаря серии встреч губернатора региона Сергея Ситникова в министерствах и ведомствах, где и были приняты решения о выделении средств. Ремонт планируют закончить в течении двух лет. Помимо капитального ремонта дорожного полотна, будут заменены барьерные и перильные ограждения, усилены русловых пролетные строения, заменены деформационные швы, а также произведён капитальный ремонт конструкций тротуаров и подходов к объекту.На мосту также заменят наружное освещение и переустроят инженерные сети, ливневую канализацию, отремонтируют поверхность железобетонных элементов конструкций моста.«Считаю капитальный ремонт моста через реку Кострому очень важным и своевременным решением. Благодаря поддержке губернатора Сергея Константиновича Ситникова на эти цели будут привлечены федеральные средства» - прокомментировал глава администрации г. Костромы Алексей Смирнов.Стоимость ремонта составит 542 млн рублей. Первые 100 млн рублей поступят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в этом году.