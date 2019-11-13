В Мексике двухметровый крокодил атаковал мужчину, который заснул на пляже у реки Колотепек во время рыбалки. Недотепе удалось отбить атаку. Позже его госпитализировали с травмой руки, ..

В Мексике двухметровый крокодил атаковал мужчину, который заснул на пляже у реки Колотепек во время рыбалки. Недотепе удалось отбить атаку. Позже его госпитализировали с травмой руки, головы и ног.По данным , во время нападения крокодил находился далеко от своего места обитания. Местных жителей пугает увеличивающийся уровень воды в реках и ручьях. В таких случаях у крокодилов появляется возможность мигрировать, что опасно для людей и животных.