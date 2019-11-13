Ситуация с котом Виктором получила огласку после поста в Фейсбук Михаила Галина. По его словам, в Шереметьево мужчина делал пересадку и работники Аэрофлота попросили взвесить хвостатого ..

Ситуация с котом Виктором получила огласку после поста в "Фейсбук" Михаила Галина. По его словам, в Шереметьево мужчина делал пересадку и работники "Аэрофлота" попросили взвесить хвостатого пассажира.Оказалось, что кот весит 10 килограммов, что больше разрешенных восьми. Галин обратился за помощью к друзьям, которые привезли кошечку поменьше. Мужчина показал Фиби перед посадкой, но домой отправился уже с Виктором. Однако, его отказались пускать на борт самолета.Как отмечает , для проведения проверки по факту нарушения его прав пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании.