Яростные баталии вокруг украинских черноземов продолжаются. Предложивший распродать землю в частные руки Владимир Зеленский внезапно сдал назад и прислушался к голосу общественности. Однако в дело вмешался Международный валютный фонд.

Яростные баталии вокруг украинских черноземов продолжаются. Предложивший распродать землю в частные руки Владимир Зеленский внезапно сдал назад и прислушался к голосу общественности. Однако в дело вмешался Международный валютный фонд.Законопроект о свободном рынке земли – словно мина замедленного действия под Украиной. С молотка могут уйти 40 миллионов гектаров черноземов. Это 70% территории страны, ее лучшие земли. Большая часть граждан – 72% – резко против.Инициативу Владимира Зеленского Верховная рада должна была рассмотреть 12 ноября, но в последний момент законопроект сняли с голосования. Президент выступил с обращением и поспешил успокоить граждан: дескать, землю будут продавать только украинцам, а иностранцам лишь в том случае, если народ даст согласие на референдуме.Зеленского можно понять: из-за скандального законопроекта и без того падающий рейтинг может рухнуть, но как объяснить это Западу? "Партнеры" давно мечтают прибрать к рукам сотни тысяч гектаров плодородных земель.К украинским черноземам неравнодушны не только частные иностранные компании, но и Международный валютный фонд. Тот самый, чью кредитную удавку Украина самозабвенно затягивает на своей шее последние пять лет.Помимо повышения тарифов на услуги ЖКХ и сокращения социальных обязательств, организация "настоятельно рекомендовала" Киеву открыть свободный рынок земли. В противном случае о новых займах Зеленский и его команда могут забыть.Долго ждать не пришлось: в сентябре соответствующий законопроект поступил в Верховную раду. Однако голосовать за него парламентарии не спешат, тоже не проявляет рвения.В МВФ от медлительности Киева не в восторге. Неуверенного Зеленского было решено "ускорить". Как сообщает телеграм-канал "Резидент", финансовая организация поставила ультиматум руководству Украины."Для получения новой программы от Фонда необходимо проголосовать за законопроект о рынке земли", – сообщает автор со ссылкой на источник в офисе Зеленского.Стоит отметить, что за время независимости Украина накопила долгов на 76 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов принадлежат Валютному фонду. "Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических", – говорил .