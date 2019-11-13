Принадлежащая российскому бизнесмену Руслану Байсарову ГК СК МОСТ совместно с РЖД заканчивает модернизацию старой железнодорожной колеи и строительство сопутствующей инфраструктуры.

Принадлежащая российскому бизнесмену Руслану Байсарову ГК СК МОСТ совместно с РЖД заканчивает модернизацию старой железнодорожной колеи и строительство сопутствующей инфраструктуры.Узкоколейная дорога на Сахалине уходит в прошлое. Проект подразумевает реконструкцию 53 искусственных сооружений. 20 октября строители завершили монтаж и запустили очередной мостовой переход длиной 141 метр.Наследие прошлых временСахалинская железная дорога, словно хребет острова, протянулась с севера на юг почти на 805 километров и объединила 35 станций. Ее по праву можно назвать основой экономики края. Бегающие по старой колее поезда перевозят ценные ресурсы, которыми богат остров и его окрестности: нефть, уголь, природный газ, древесину и рыбу.Незаменима узкоколейка и для простыхлюдей: с учетом капризных климатических условий и сложной ситуации с дорожнойинфраструктурой, до недавнего времени она была самым надежным и быстрым способом добраться изодного населенного пункта в другой.Старая колея, которую реконструируют структуры , досталась острову в наследство от японцев. В 1905 году по условиям Портсмутского мирного договора южная часть Сахалина отошла к Стране восходящего солнца. Обосноваться на острове японцы планировали надолго, поэтому уже в следующем году начали строить железную дорогу от Южно-Сахалинска до Корсакова. Первая колея получилась совсем узкой – 610 миллиметров, через четыре года ее расширили до 1067, сообщает "Википедия".Южную часть Сахалина наша страна вернула в 1945 году. Высказывались идеи о строительстве новых линий, но этим планам не суждено было сбыться. В 1980-х годах некоторые станции были реконструированы, но в целом сахалинская узкоколейка дошла до наших дней в практически первозданном виде. Было очевидно, что для нужд острова она уже не годится. За реконструкцию железной дороги взялась группа компаний СК МОСТ, принадлежащая Руслану Байсарову – российскому бизнесмену чеченского происхождения, родившемуся в селе Пригородное Чечено-Ингушской республики в небогатой семье.На новые рельсыРеконструкция началась в январе 2018 года. Устаревшая узкая колея преобразуется под стандартный российский формат – 1520 миллиметров. По плану в 2019 году должны быть строены 53 искусственных сооружения: 21 мост на участке Корсаков – Арсентьевка и 31 мост и 1 водопропускная труба на линии от Арсентьевки до Буюклы.К моменту начала работ все объекты на железной дороге находились в удручающем состоянии. Неудивительно, ведь многим из них – почти 100 лет. Так, мост через реку Гарь был построен японцами в 1930 году. Все мосты стоят на естественном основании, пролетные строения давно стали дефектными. Эксплуатировать такие сооружения с каждым годом все опаснее.Спустя почти два года выполнена большая часть работ. В августе железная дорога была перепрошита на общероссийский стандарт, но строительство мостовых переходов продолжилось. Самые крупные объекты находятся под контролем ГК СК МОСТ, отметил Руслан Байсаров.Так, 20 октября специалисты компании завершили монтаж пролетного строения и укладку верхнего строя пути на мосту длиной 141,22 метра – это самый длинный переход на острове. Он состоит из двух пролетов, длина каждого превышает 66 метров. На объекте устроили воздуховод для продувки снега. Опубликованные в Сети фото позволяют судить о масштабе сооружения.В пиковые нагрузки на 20-25 проектах всем протяжении железной дороги одновременно работали были задействованы до 800 человек, в настоящее время – около 300 специалистов. Для них созданы все условия: комфортное проживание, многоразовое питание. Персонал проходят обучение технике безопасности, по результатам сдается экзамен.Сахалин – остров с непростым характером. Из-за географических и климатических особенностей есть риск переноса сроков поставки стройматериалов и оборудования. Тем не менее специалисты ГК СК МОСТ Руслана Байсарова успешно справляются с задачей.Движение железнодорожного транспорта уже открыто на 45 мостах, до конца года планируется завершить работы на участке Арсентьевка – Ноглики. А в следующем году строители собираются возвести еще девять мостовых переправ на линии от пункта Шахты до пункта Чехов.Железная дорога жизниРасширение узкоколейки даст толчок развитию острова. Раньше поездам, следовавшим с материка на Сахалин, приходилось "переобуваться" в узкие колеса на специальных пунктах. В обратном направлении ситуация повторялась. Это осложняло пассажирские и грузовые перевозки.После реконструкции "переобувания" уйдут в прошлое. Пассажиры и коммерческие структуры сэкономят время и деньги, качество перевозок улучшится, снизятся тарифы. Ранее появились новости, что к 2022 году между Ванино и Холмском станут действовать два дополнительных автомобильно-железнодорожных парома. Объем пассажирских перевозок увеличится в четыре раза, грузовых – в 2,5.Реализуемый структурами Руслана Байсарова проект важен для всего Дальнего Востока. В совокупности с материковой инфраструктурой реконструкция железной дороги на Сахалине создаст для России удобные коридоры к стремительно развивающимся рынкам Азии.Надежный партнер государстваВ ходе реконструкции сахалинской узкоколейки структуры Руслана Байсарова опираются на богатый опыт, полученный при реализации других проектов. Акционером группы СК МОСТ предприниматель стал в 2015 году, когда приобрел 25% ценных бумаг компании. Спустя год он довел свой пакет до контрольного и возглавил совет директоров.Благодаря Байсарову портфель бизнес-проектов ГК СК МОСТ за последние несколько лет существенно расширился. Государство неоднократно доверяло структурам бизнесмена строить важнейшие инфраструктурные проекты. Среди них:Морской порт "Сабетта" на арктическом побережье в рамках проекта "Ямал СПГ";Вантовый мост на остров Русский в преддверии саммита АТЭС;Инфраструктура к зимней Олимпиаде в Сочи, в частности, автомобильная и железная дорога от Адлера до Красной Поляны;сооружение тоннелей Некрасовской линии Московского метрополитена.Биография бизнесмена тесно связана с Дальним Востоком. В наши дни занимается возведением моста через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Ожидается, что переход будет пропускать несколько тысяч автомобилей в сутки и более 20 миллионов тонн грузов в год.Также структуры предпринимателя участвуют в модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. После окончания работ объем перевозок вырастет в 2,5 раза. А в Туве принадлежащая предпринимателю "Тувинская угольная энергетическая компания" реализует проект железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино. Работы находятся под личным контролем предпринимателя.