Очевидцы сообщают, что пострадавших - двое, они получили серьезные травмы.

В поселке Мелехово сегодня вновь пострадали пешеходы, произошло это на пешеходном переходе на Первомайской, 33.Как нам сообщили в областном управлении ГИБДД, водитель «ВАЗа 2108» не пропустил на переходе двоих пешеходов, оба мужчины с травмами были доставлены в больницу. ДТП произошло в 17.40. После сентябрьской трагедии, когда погибли двое подростков, на дороге в Мелехово появились лежачие полицейские и светофор, но это, как видно, не помогло — некоторое начали объезжать искусственные неровности по обочине, а кнопка для пешеходов на новом светофоре, по сообщениям местных жителей, уже сломалась.Никита ТарбеевВидео