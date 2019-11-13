Жизнь 19-летнего Тимура Акперова в корни изменилась после того, как он назвал своим отцом артиста балета Николая Цискаридзе. Причем перемены произошли далеко не в лучшую сторону.

Жизнь 19-летнего Тимура Акперова в корни изменилась после того, как он назвал своим отцом артиста балета Николая Цискаридзе. Причем перемены произошли далеко не в лучшую сторону.Стало известно, что на предполагаемого внебрачного сына танцора напали в его собственном подъезде. По словам пострадавшего, он сразу заметил, как за ним зашел неизвестный мужчина в капюшоне. Он показался юноше крайне подозрительным.Собственно, Акперов не ошибся. У двери квартиры преступник схватил его, повалил и начал бить по почкам. Тимуру удалось брызнуть в лицо злоумышленнику перцовой жидкостью из баллончика. Благодаря этому он смог спастись."Я еще несколько недель назад купил перцовый баллончик для самозащиты. Когда увидел, что за мной в подъезд зашел какой-то неизвестный мужик, сразу достал баллончик и спрятал его в кармане куртки", – поделился в беседе с корреспондентом Starhit парень.12 Окт 2019 в 3:00 PDTПосле случившегося Акперов написал заявление в полицию. По его словам, теперь ему страшно возвращаться домой, поэтому он временно переехал в отель."Надеюсь, этого мерзавца удастся найти. Хочется посмотреть ему в глаза! Возвращаться домой я жутко боюсь", – признался предполагаемый внебрачный сын Николая.