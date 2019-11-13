Во вторник, 12 ноября, на Шуваловском проспекте в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, он выпал из окна 18-го этажа, сообщает . На месте ..

Во вторник, 12 ноября, на Шуваловском проспекте в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, он выпал из окна 18-го этажа, сообщает .На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личность погибшего, а также причины и обстоятельства трагедии.