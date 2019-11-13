Ведущая украинского телеканала 1+1 Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Заболевание протекало бессимптомно.

Ведущая украинского телеканала "1+1" Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Заболевание протекало бессимптомно.Алла Мазур решила, что будет лучше рассказать о случившемся. Как пояснила журналистка, она осмелилась на такой поступок, поскольку нужно менять отношение общества к раку."У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", – написала ведущая в "Фейсбуке".Мазур намерена продолжать работать, она не планирует выпадать из жизни. Подробности Алла пообещала сообщить после победы над раком. Она призвала украинских женщин хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр.