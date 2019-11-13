В Незалежной похвастались новой ракетой, которая, со слов тамошних пропагандистов, может уничтожить переправу через Керченский пролив. Но очередные нападки на Крымский мост предсказуемо закончилась провалом. Раздухарившихся украинцев смешали с грязью.
В Незалежной похвастались новой ракетой, которая, со слов тамошних пропагандистов, может уничтожить переправу через Керченский пролив. Но очередные нападки на Крымский мост предсказуемо закончилась провалом. Раздухарившихся украинцев смешали с грязью.
Информационные атаки на переправу стали национальной забавой
украинцев. Ангажированные журналисты не упускают возможности опубликовать
небылицы и фейки про Крымский мост.
На днях внимание украинских СМИ привлекло появившееся в Сети
видео, где рассказывается о новом ракетном комплексе "Нептун".
Журналисты припомнили слова теперь уже бывшего секретаря Совета нацбезопасности
и обороны Александра Турчинова. Тот грозил уничтожить "Нептунами"
Крымский мост за "считаные минуты".
По мнению украинцев, новый ракетный комплекс не на шутку
испугал россиян. "Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинский
ракетный комплекс" – подобными заголовками пестрят передовицы украинских
СМИ.
Но журналисты просчитались. Их статьи не вызвали у
пользователей Сети ничего, кроме смеха. "Тот самый мост, которого нет,
который отснят на Мосфильме, который невозможно построить, который даже немцы,
в свое время, не смогли построить, куда там русским? Тот мост?" – пошутил
комментатор с ником smiling face.
Другим сравнили ажиотаж в украинских СМИ с психиатрической
клиникой. Третьи с иронией отметили, что до ракеты могут не
долететь, а взорваться при взлете, как и многие другие детища местной оборонной
промышленности.
"Этими ракетами Украина может уничтожить только свою
государственность, точнее, то, что от нее осталось", – прокомментировал
Plotnikov Alex.
Пока украинцы находятся во власти массового психоза,
рабочие на завершают приготовления к запуску железнодорожного
сообщения. 23 декабря в путь отправится поезд из Санкт-Петербурга в
Севастополь, на следующий день в первый рейс выйдет состав из Москва до
Симферополя.