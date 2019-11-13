В Незалежной похвастались новой ракетой, которая, со слов тамошних пропагандистов, может уничтожить переправу через Керченский пролив. Но очередные нападки на Крымский мост предсказуемо закончилась провалом. Раздухарившихся украинцев смешали с грязью.

В Незалежной похвастались новой ракетой, которая, со слов тамошних пропагандистов, может уничтожить переправу через Керченский пролив. Но очередные нападки на Крымский мост предсказуемо закончилась провалом. Раздухарившихся украинцев смешали с грязью.Информационные атаки на переправу стали национальной забавойукраинцев. Ангажированные журналисты не упускают возможности опубликоватьнебылицы и фейки про Крымский мост.На днях внимание украинских СМИ привлекло появившееся в Сетивидео, где рассказывается о новом ракетном комплексе "Нептун".Журналисты припомнили слова теперь уже бывшего секретаря Совета нацбезопасностии обороны Александра Турчинова. Тот грозил уничтожить "Нептунами"Крымский мост за "считаные минуты".По мнению украинцев, новый ракетный комплекс не на шуткуиспугал россиян. "Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинскийракетный комплекс" – подобными заголовками пестрят передовицы украинскихСМИ.Но журналисты просчитались. Их статьи не вызвали упользователей Сети ничего, кроме смеха. "Тот самый мост, которого нет,который отснят на Мосфильме, который невозможно построить, который даже немцы,в свое время, не смогли построить, куда там русским? Тот мост?" – пошутилкомментатор с ником smiling face.Другим сравнили ажиотаж в украинских СМИ с психиатрическойклиникой. Третьи с иронией отметили, что до ракеты могут недолететь, а взорваться при взлете, как и многие другие детища местной обороннойпромышленности."Этими ракетами Украина может уничтожить только своюгосударственность, точнее, то, что от нее осталось", – прокомментировалPlotnikov Alex.Пока украинцы находятся во власти массового психоза,рабочие на завершают приготовления к запуску железнодорожногосообщения. 23 декабря в путь отправится поезд из Санкт-Петербурга вСевастополь, на следующий день в первый рейс выйдет состав из Москва доСимферополя.