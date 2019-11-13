Пресненский суд Москвы удовлетворил два гражданских иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой-Игенбергс, связанных с квартирным спором с ее мужем Далхатом Халаевым и нынешним владельцем оспариваемой столичной квартиры Муратом Мержоевым.

Пресненский суд Москвы удовлетворил два гражданских иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой-Игенбергс, связанных с квартирным спором с ее мужем Далхатом Халаевым и нынешним владельцем оспариваемой столичной квартиры Муратом Мержоевым. Таким образом, договор дарения признан недействительным, передает ТАСС.Ранее истице судом была назначена психолого-психиатрическая экспертиза об оценке ее состояния в момент выдачи доверенности для совершения сделки с квартирой.По данным психолого-психиатрической экспертизы, которая была назначена певице, на момент заключения сделки Максакова свои действия не контролировала.Суд длился около года. Максакова просила признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, признать доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, недействительной.Ответчиками по искам выступили Далхат Халаев (Максакова и Халаев вступили в брак 12 июля 2018 года) и владелец оспариваемой квартиры Мурат Мержоев.21 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы отклонил еще один иск Максаковой, которая оспаривала у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру.