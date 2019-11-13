Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась на Канары ради съемок в фильме Вечные. С ней поехали и ее четверо детей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась на Канары ради съемок в фильме "Вечные". С ней поехали и ее четверо детей.По приезде звезда решила устроить пикник в компании семьи и коллег. К сожалению, ее планам не суждено было сбыться. На берег налетел мощный ураган, который разбил мечты Джоли об отдыхе возле океана.Кроме того, не все удачно подобрали одежду перед выходом из дома. Десятилетняя Вивьен и 14-летняя Захара надели короткие шортики и майки. У них даже не оказалось очков, которые бы защитили глаза от песка.Самыми предусмотрительными оказались Анджелина и 13-летняя Шайло. Актриса облачилась в черное пальто и джинсы. А ее дочь выбрала спортивный костюм и вязаную шапку. Обе имели при себе очки.Публикация от (@angelinajolieofficial) 10 Ноя 2019 в 11:51 PSTПримечательно, что в поезде не оказалось сыновей знаменитости. И если со старшим, Мэддоксом, все понятно – он уехал учиться в университет в Корее, то в отношении Пакса Тьена остается только гадать.Судя по всему, любящая мать слишком привыкла к большому количеству детей вокруг себя, поэтому на пикник она пригласила 12-летнюю коллегу по цеху – Лию Макхью. Малышка легко нашла общий язык с наследниками Анджелины.