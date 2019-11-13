Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом, — предупредил дипломат.

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.Как передает ТАСС, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности и уважать международные конвенции."Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом", — предупредил венесуэльский дипломат.Между тем сегодня в Бразилии должен начаться саммит стран БРИКС. Туда приедет президент России Владимир Путин.