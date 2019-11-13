Президент Украины Владимир Зеленский проводит странную кадровую политику. Глава государства окружил себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко. Короля играет свита, гласит известное выражение. Украинский лидер, доверившись людям экс-президента, может горько об этом пожалеть.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит странную кадровую политику. Глава государства окружил себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко. Короля играет свита, гласит известное выражение. Украинский лидер, доверившись людям экс-президента, может горько об этом пожалеть.
Громкими новостями с Украины уже никого не удивишь. Но
задержание высокопоставленной чиновницы Светланы Кондзели произвело эффект
разорвавшейся бомбы. Ее подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч
долларов. Пикантности ситуации добавляет то, что работала она главой
департамента публичной информации в администрации президента Украины. Иными
словами, под носом у Владимира Зеленского.
"Послужной список" у Кондзели оказался солидным. За
валюту сотрудница офиса Зеленского "решала" нужные определенным людям
вопросы и торговала информацией о встречах и передвижениях президента, сообщал
телеграм-канал "Легитимный".
В свою очередь телеграм-канал "Крокодил" напомнил,
что Кондзеля работала с Петром Порошенко. В департаменте публичной
информации она с 2014 года.
"Если вы оставляете людей из окружения Порошенко и намерены таким образом отмазаться от провала, то у вас ничего не выйдет. Это недоразумение осталось работать, новую власть полностью устроила", – недоумевают авторы.
Коррупционный скандал нанесет удар по репутации Зеленского,
который и без того находится в трудном положении. "Господин президент,
пересмотрите вашу кадровую политику и выкиньте из окружения людей, которые
намеренно топят ваш рейтинг", – советует "Крокодил".
то ли не захотел, то ли не решился вычистить из
своего окружения кадры, связанные с Порошенко. Теперь президент автоматически
попал в зависимость от этих людей. Любой их шаг, любой скандал вокруг них будет
молниеносно бить по рейтингу главы государства.
Создается впечатление, что не в курсе, что творят
его соратники и подчиненные. Некоторые из них, очевидно, ведут собственную
игру. На днях появилась информация о том, что часть депутатов пропрезидентской
фракции "Слуга народа" активно продвигает в парламент людей, близких
к Петру Порошенко. Дошло до того, что депутат Максим Бужанский обвинил
однопартийцев в создании неформальной коалиции с партией экс-президента
"Европейская солидарность".