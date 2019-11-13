Президент Украины Владимир Зеленский проводит странную кадровую политику. Глава государства окружил себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко. Короля играет свита, гласит известное выражение. Украинский лидер, доверившись людям экс-президента, может горько об этом пожалеть.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит странную кадровую политику. Глава государства окружил себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко. Короля играет свита, гласит известное выражение. Украинский лидер, доверившись людям экс-президента, может горько об этом пожалеть.Громкими новостями с Украины уже никого не удивишь. Нозадержание высокопоставленной чиновницы Светланы Кондзели произвело эффектразорвавшейся бомбы. Ее подозревают в получении взятки в размере 150 тысячдолларов. Пикантности ситуации добавляет то, что работала она главойдепартамента публичной информации в администрации президента Украины. Инымисловами, под носом у Владимира Зеленского."Послужной список" у Кондзели оказался солидным. Завалюту сотрудница офиса Зеленского "решала" нужные определенным людямвопросы и торговала информацией о встречах и передвижениях президента, сообщалтелеграм-канал "Легитимный".В свою очередь телеграм-канал "Крокодил" напомнил,что Кондзеля работала с Петром Порошенко. В департаменте публичнойинформации она с 2014 года."Если вы оставляете людей из окружения Порошенко и намерены таким образом отмазаться от провала, то у вас ничего не выйдет. Это недоразумение осталось работать, новую власть полностью устроила", – недоумевают авторы.Коррупционный скандал нанесет удар по репутации Зеленского,который и без того находится в трудном положении. "Господин президент,пересмотрите вашу кадровую политику и выкиньте из окружения людей, которыенамеренно топят ваш рейтинг", – советует "Крокодил".то ли не захотел, то ли не решился вычистить изсвоего окружения кадры, связанные с Порошенко. Теперь президент автоматическипопал в зависимость от этих людей. Любой их шаг, любой скандал вокруг них будетмолниеносно бить по рейтингу главы государства.Создается впечатление, что не в курсе, что творятего соратники и подчиненные. Некоторые из них, очевидно, ведут собственнуюигру. На днях появилась информация о том, что часть депутатов пропрезидентскойфракции "Слуга народа" активно продвигает в парламент людей, близкихк Петру Порошенко. Дошло до того, что депутат Максим Бужанский обвинилоднопартийцев в создании неформальной коалиции с партией экс-президента"Европейская солидарность".