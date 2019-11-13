Российский Кодекс об административных правонарушениях ждут серьезные изменения. Новая редакция обсуждалась на заседании профильной группы в Аналитическом центре правительства.

Российский Кодекс об административных правонарушениях ждут серьезные изменения. Новая редакция обсуждалась на заседании профильной группы в Аналитическом центре правительства.По данным газеты "Ведомости", предполагается, что штрафы за мелкое хулиганство вырастут примерно в пять раз — с 500-1000 рублей до 3000-5000 рублей, также могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов. Справление нужды в общественном месте теперь предлагается квалифицировать именно по этой статье с соответствующим наказанием.В такую же сумму обойдется и выгул собак опасных пород в общественном месте без намордника.В новой редакции КоАП также планирует уточнить самое понятие общественного места. Законодатели предлагают считать таковыми любые места общего пользования: улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.Штраф за оскорбления также возрастет до 5000 рублей, а для должностных лиц составит от 10000 до 25000 рублей.В документ планируется включить и принципиально новые составы преступлений. Например, статью о нарушении права на пользование государственным языком России и о воспрепятствовании адвокатской деятельности.А часть статей будет переформатирована. Например, правонарушения, посягающие на избирательные права, предполагается выделить в отдельную главу.