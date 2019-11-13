Дмитрий Медведев дал старт производству вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор разработали в этом году. Ее будут поставлять в страны Африки.

Дмитрий Медведев дал старт производству вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработали в этом году. Ее будут поставлять в страны Африки, где от этого заболевания умерли более двух тысяч человек.Как сообщает "Вести Новосибирск", перспективы развития одной из самых востребованных сегодня сфер — генетических технологий — обсуждали накануне в Кольцово. Совещание в центре "Вектор" провел председатель правительства Дмитрий МедведевНПО "Вектор" является одним из ведущих вирусологических центров в мире. Здесь хранится полная коллекция опасных вирусов, включая вирус оспы, образец которой есть еще в лаборатории США. "Вектор" включён в число организаций, на базе которых в нашей стране создадут три центра геномных исследований. На эти цели будет выделено более 11 миллиардов рублей.Страна выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, однако доля России на мировом рынке обращения генетических технологий, по-прежнему, мала. Дмитрий Медведев поставил задачу ускорить развитие технологий, в сферах промышленности и сельского хозяйства. Они станут базой для повышения экономической конкурентоспособности и защитят от биологических угроз.Ключевая задача нацпроекта "Наука" — в ближайшие годы вывести Россию в пятерку стран-лидеров в сфере научно-технологических исследований. В Новосибирской области в рамках нацпроекта запланирована масштабная модернизация Новосибирского научного центра. Всего должно появиться 45 новых проектов научной инфраструктуры. Кроме того, модернизировать будут социальную сферу, инженерную и транспортную.