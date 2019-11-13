Беды и горести продолжают сыпаться на семью Анастасии Заворотнюк. Серьезные неприятности коснулись матери звезды сериала Моя прекрасная няня.

Беды и горести продолжают сыпаться на семью Анастасии Заворотнюк. Серьезные неприятности коснулись матери звезды сериала "Моя прекрасная няня".Семья всеми силами стремится помочь Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с опухолью мозга. Беды одна за другой валятся на близких звезды. Выяснилось, что у матери артистки Валентины Борисовны серьезные проблемы с законом. Это касается ее элитной иномарки.Несколько лет назад Анастасия подарила матери дорогой автомобиль. А недавно стало известно, что водитель машины регулярно нарушает правила дорожного движения: то скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте, то прокатится по выделенной полосе. В итоге скопилось 332 штрафа, и многие квитанции не оплачены, утверждает ."В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в три тысячи рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять", – цитирует источник издание.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTВпрочем, не исключено, что правила нарушила не она. Автомобилем пользовались и , и ее муж . Отметим, что на долю Валентины Борисовны выпали страшные испытания: в 2015 году от рака умер муж, телевизионный режиссер Юрий Заворотнюк, а в 2016-м пришлось хоронить сына Святослава. 52-летний брат звезды сериала "Моя прекрасная няня" умер от перитонита. Теперь 76-летняя Валентина Борисовна переживает за дочь.