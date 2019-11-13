Специалист опроверг информацию о новом диагнозе звезды сериала Моя
прекрасная няня. Также медик прокомментировал данные об экспериментальном
лечении Анастасии Заворотнюк.
Специалист опроверг информацию о новом диагнозе звезды сериала "Моя
прекрасная няня". Также медик прокомментировал данные об экспериментальном
лечении Анастасии Заворотнюк.
На днях в Сети безымянный хирург-онколог заявил, что у актрисы нашли так
называемую "вторичную" глиобластому мозга. Якобы Анастасию Заворотнюк успешно
прооперировали, и теперь ее ожидает курс генной терапии.
Эта информация вызвала недоумение у врача-онколога, доктора медицинских
наук Игоря Долгополова. Медик объяснил, что вторичная опухоль возникает после
лечения первого новообразования. Глиобластомы же различаются только по степеням
злокачественности.
Между тем онколог подтвердил, что удалить такую форму рака мозга как у , не
задев при этом здоровые ткани, действительно можно. Благоприятный исход
возможен, если опухоль обнаружили на раннем этапе.
"А диагностировать ее крайне сложно, мы же не делаем МРТ так же часто, как
флюорографию. Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они
затронули те участки мозга, которые нельзя трогать – иначе наступит смерть", – рассудил
доктор медицинских наук.
1 Ноя 2019 в 7:54 PDT
В то же время Догополов усомнился в том, что может помочь
генная терапия. Пока эта методика применяется только для лечения лейкозов. При
борьбе с раком мозга ее можно использовать только в качестве эксперимента. Также по
словам медика, генная терапия – это чрезвычайно дорогостоящая процедура: от
100 до 500 тысяч долларов за месяц.
"Суть генной терапии – в лечении клетками своего организма. Как правило,
это собственные лимфоциты, специально заточенные под определенные антигены
опухоли. Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и
модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно.
Далее в организме больного эти клетки, "заточенные" под поиск опухолевых
клеток, находят свои мишени", – цитирует врача-онколога сайт