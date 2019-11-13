Специалист опроверг информацию о новом диагнозе звезды сериала Моя прекрасная няня. Также медик прокомментировал данные об экспериментальном лечении Анастасии Заворотнюк.

Специалист опроверг информацию о новом диагнозе звезды сериала "Мояпрекрасная няня". Также медик прокомментировал данные об экспериментальномлечении Анастасии Заворотнюк.На днях в Сети безымянный хирург-онколог заявил, что у актрисы нашли такназываемую "вторичную" глиобластому мозга. Якобы Анастасию Заворотнюк успешнопрооперировали, и теперь ее ожидает курс генной терапии.Эта информация вызвала недоумение у врача-онколога, доктора медицинскихнаук Игоря Долгополова. Медик объяснил, что вторичная опухоль возникает послелечения первого новообразования. Глиобластомы же различаются только по степенямзлокачественности.Между тем онколог подтвердил, что удалить такую форму рака мозга как у , незадев при этом здоровые ткани, действительно можно. Благоприятный исходвозможен, если опухоль обнаружили на раннем этапе."А диагностировать ее крайне сложно, мы же не делаем МРТ так же часто, какфлюорографию. Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда онизатронули те участки мозга, которые нельзя трогать – иначе наступит смерть", – рассудилдоктор медицинских наук.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTВ то же время Догополов усомнился в том, что может помочьгенная терапия. Пока эта методика применяется только для лечения лейкозов. Приборьбе с раком мозга ее можно использовать только в качестве эксперимента. Также пословам медика, генная терапия – это чрезвычайно дорогостоящая процедура: от100 до 500 тысяч долларов за месяц."Суть генной терапии – в лечении клетками своего организма. Как правило,это собственные лимфоциты, специально заточенные под определенные антигеныопухоли. Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются имодифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно.Далее в организме больного эти клетки, "заточенные" под поиск опухолевыхклеток, находят свои мишени", – цитирует врача-онколога сайт