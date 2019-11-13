Актер Алексей Панин славится своими провокационными поступками. Общество его порицает, а некоторые даже презирают.

Актер Алексей Панин славится своими провокационными поступками. Общество его порицает, а некоторые даже презирают.Очередная выходка артиста повергла всех в шок. В Сети появилось видео, на кадрах которого актер приковывает к батарее 12-летнюю дочь.Артиста разозлил беспорядок, который устроила его наследница. Он схватил ее за руку и начал водить по квартире, тыкая пальцем в разбросанные вещи. При этом он гневно кричал.Напуганная девочка в это время рыдала. Но взбешенный отец не обращал внимания на ее слезы.После этого он подтащил дочь к батарее, взял ремень и привязал ее. Пользователи Сети отметили, что актер не стал туго затягивать его. Поэтому малышка могла спокойно выпутаться.Многие посчитали ролик постановкой, ведь процесс снимал оператор. Разве он не помог бы бедному ребенку, если все это было правдой?Панин прокомментировал ролик в беседе с корреспондентом. Он сказал, что будет чувствовать себя идиотом, если начнет серьезно что-то объяснять."Мне, как взрослому человеку, смешно разговаривать на эту тему. Пожалуйста, не мучайте меня", – отмахнулся Алексей.