63-летняя певица Наталья Штурм часто выкладывает соблазнительные снимки в своем Инстаграм-аккаунте. Ее ничуть не смущает ни ее возраст, ни недостатки фигуры.

63-летняя певица Наталья Штурм часто выкладывает соблазнительные снимки в своем Инстаграм-аккаунте. Ее ничуть не смущает ни ее возраст, ни недостатки фигуры.На новых фото исполнительница предстала в бикини в сине-белую полоску. Горячий кадр сделан в поселке Негрил на Ямайке. Судя по всему звезда устала от периодических нападок в свою сторону. Ведь она часто получает комментарии от хейтеров в отношении своей фигуры, качества кожи и старости."Так где у меня жировые складки?(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – язвительно поинтересовалась артистка.Но злопыхателей эта ирония не успокоила. Только дала лишний повод указать на изъяны. "Везде, мадам, везде", "На животе", "Сзади", "В мозгах, дорогая, в мозгах", – не успокаивались критики."Зачем кому-то что -о доказывать? Главное, нравиться себе самой!", – отметила недоумевающая подписчица.Тем не менее, самые преданные поклонники Штурм поддержали ее, несмотря ни на что, сообщает . "Фигура с возрастом тяжелеет у всех, у вас она очень хороша для возраста 50+💐... А доказывать – это пустое", "Нет у вас никаких складок... Это завистники", "Для своего возраста 🔥 Сейчас 20-летние хуже выглядят😉", "Наташа, да не обращай внимания на оленей – ТЫ СУПЕРШТУЧКА!!!🤩", – писали теплые слова фанаты.