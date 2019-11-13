12 ноября в Токио состоялся 59-й конкурс красоты Мисс Интернешнл – 2019. В нем приняли участие представительницы 83 стран.

12 ноября в Токио состоялся 59-й конкурс красоты "Мисс Интернешнл – 2019".В нем приняли участие представительницы 83 стран.Триумфатором стала жительница Таиланда Сиретхорн Лиарамват. Девушка работает фармацевтом.Титул Первой вице-мисс получила участница из Мексики Андреа Тоскано. Эвелин Наматову Каронде из Уганды заняла почетное третье место. На четвертом оказалась колумбийская красавица Алехандра Венгоечея. Закрыла топ-5 девушка из Великобритании Харриотт Лейн.Россию представляла 25-летняя Марина Орешкина из Владивостока. Однако ей не удалось войти даже в топ-15.Помимо основных наград в "Мисс Интернешнл – 2019" были и специальные. К ним относились Мисс "Купальный костюм", Мисс "Лучшее вечернее платье", Мисс "Фотогеничность", Мисс "Зрительских симпатий" и награда за "Лучший национальный костюм".В прошлом году первое место занялаМарием Веласко из Венесуэлы. Именно она вручала корону новой победительнице.Отметим, конкурс зародился в 1960 году в американском штате Калифорния. Спустя 12 лет он переехал в Японию. В отличие от других соревнований такого рода, жюри оценивают не только внешность, но и нравственные качества участниц. В финальной части конкурса, когда на сцене остается всего восемь девушек, каждая из них должна прочитать речь о необходимости мира на Земле, сообщает Lenta.ru.