Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Инстаграме новый пост. Она предстала перед фолловерами в компании 62-летнего актера Юрия Стоянова.

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новый пост. Она предстала перед фолловерами в компании 62-летнего актера Юрия Стоянова.На одном из снимков исполнительница нежно взяла артиста под руку. А он, в свою очередь, ласково накрыл ее ладонь своей. Второе фото получилось более живым. Коллеги задорно улыбаются, глядя друг другу в глаза."Только что закончились съемки шоу Юрия Николаевича Стоянова🙏🏻 Для меня стало огромной честью сниматься с такой легендой в одном проекте👍🏻❤ Еще в детстве я как все смотрела с ним и Ильей Олейниковым программу “Городок”(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)🙏🏻😍 Спасибо жизни за такую возможность🙏🏻❤", – написала Бузова.Поклонникам такой необычный союз пришелся явно по душе. "Ждем бомбу🔥🙏", "Комбо😍", "Обожаю!", "Какие вы красивые😍😍😍", – не пытались скрыть своего восторга фанаты.12 Ноя 2019 в 1:54 PST"Бузова везде подлижет", – влил ложку дегтя злопыхатель.Несмотря на предвзятое мнение хейтеров, большинство подписчиков искренне восхищаются певицей. "Вы умничка, только вверх и вперед!", "Олечка, ты ангел с неба😇", "Ты просто 🔥❤️😍😘", "Хорошенькая", "Спасибо тебе за то, что ты есть, ты пример для меня и моих друзей!", "Большая молодец😍", – осыпали Бузову комплиментами обожатели.