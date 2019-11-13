Актриса Ольга Копосова, сыгравшаю одну из главных ролей в сериале След, стала гостьей в эфире программы Судьба человека на канале Россия-1. Знаменитость приоткрыла завесу тайны о своей семье.

Актриса Ольга Копосова, сыгравшаю одну из главных ролей в сериале "След", стала гостьей в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". Знаменитость приоткрыла завесу тайны о своей семье.Артистка заявила, что ее родная сестра Аня уже несколько лет живет в монастыре. Она призналась, что целиком и полностью поддержала родственницу в ее решении."Я считаю, что это правильно. Это ее путь. Ее по жизни кидало туда-сюда. Даже мама, когда уже была больна и узнала об этом решении дочери, была довольна, что так получилось", – поведала Копосова.По ее словам, Аню там окружили теплотой, которой ей всегда так не хватало. Знаменитость утверждает, что ее сестра всегда была крайне неуверенным в себе человеком. А Ольга, тем временем, всегда точно знала, чего хочет от жизни."Вот как будто я забрала все себе это", – отметила кинозвезда.29 Окт 2019 в 12:01 PDTПримечательно, что даже любимым высказыванием родственницы артистки на протяжении всей жизни было "не знаю". "Ну как так не знаю? И она как-то вот так там застряла. Сначала она крестилась, потом устроилась туда на работу. И в результате она мне однажды говорит, что уходит в монастырь. И при этом она неловко засмеялась", – рассказала Ольга.