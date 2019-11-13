Ольгу Копосову зрители знают, прежде всего, по роли полковника ФЭС в сериале След. Он идет уже 12 лет и по количеству серий стал в России рекордсменом. В Судьбе человека актриса рассказывает о бурных событиях в ее реальной жизни за годы съемок сериала, и о болезни, которую он помог победить.

Ольгу Копосову зрители знают, прежде всего, по роли строгого полковника ФЭС в сериале "След". Он идет уже 12 лет и по количеству серий стал в России рекордсменом.За эти годы в жизни самой актрисы кипели нешуточные страсти: уходил, возвращался, изменял и снова возвращался муж Владлен, в браке с которым у Ольги родился сын Глеб, трагически погибла мать, затем ушел из жизни отец, а сама она узнала о страшном диагнозе – рак груди.В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.Конечно, актрисе пришлось долго лечиться: она перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Однако когда в больницу Ольге позвонил генеральный продюсер сериала "След", с которым она ранее никогда не общалась, и сказал, что она – член команды, без которого никуда, и ее ждут на съемочной площадке, это придало сил бороться за жизнь.В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Ольга Копосова также откровенно рассказывает о "недолюбленности" родителями и сестре-близняшке, которая во взрослом возрасте ушла в монастырь, о своей самой сильной любви — к югославу Михайло, который был намного старше ее, и с которым не получилось устроить женскую судьбу; о том, как еще в школе ее заприметили ассистенты режиссера Самсона Самсонова, что повлияло на выбор профессии, и о других событиях, которые происходили в реальной жизни актрисы до сериала "След" и в годы его съемок.