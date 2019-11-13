Скорость не выше шестидесяти километров в час и включенные аварийки - такой автопротест под названием операция Улитка готовят испанским властям каталонские сепаратисты. По их плану, машины будут намеренно замедляться, создавая пробку на испанско-французской границе в районе Страны Басков.

Скорость не выше шестидесяти километров в час и включенные "аварийки" — такой автопротест под названием операция "Улитка" готовят испанским властям каталонские сепаратисты. По их плану, машины будут намеренно замедляться, создавая пробку на испанско-французской границе в районе Страны Басков. Туда участники платформы "Демократическое цунами" решили переехать после того, как несколько часов назад их выгнали с трассы в Ла-Жункере слезоточивым газом и дубинками. Причем активнее испанских коллег за разгон демонстрации взялись французские силовики.Границу держали на замке почти сутки, но уже на рассвете французские полицейские перешли в наступление. Перечный газ в лицо, затем пинки, удары дубинками, людей силком волокли вдоль обочины на испанскую территорию. Там их встречали уже испанские стражи порядка и снова били людей. По словам одного участника протестов, они старались удержать позиции, пока французская полиция не начала разгонять их перцовым газом.Машины и баррикады на границе растащили при помощи техники, но трассу перекрыли снова чуть южнее границы. Водители грузовиков пошли на таран. Фуру стали забрасывать камнями. Вмешалась полиция и арестовала того, кто решился давить толпу.К каталонцам теперь присоединяются и баски: сотни машин, организованные через платформу "Цунами демократико", тормозят движение на второй главной трассе из Испании во Францию. Сторонники независимости, к тому же, обещают в час пик перекрыть все выезды из Барселоны, а пока бастуют у здания французского консульства. Главная цель, конечно, другая — вовлечь в эту историю уже и Францию, вывести проблему Каталонии на общий европейский уровень. Их требования заключаются в том, чтобы Мадрид сел за стол переговоров с каталонским властями и разрешил провести очередной референдум об отделении. Выигравший выборы социалист Педро Санчес протесты игнорирует, занимается поиском союзников для формирования правительства, партия Podemos готова его поддержать, но этого пока недостаточно, чтобы получить необходимое большинство и вывести ситуацию из политического тупика.