Злоумышленник сообщал пенсионерам о том, что у них плохие анализы, указывающие на серьезное заболевание, и что им требуется лечение дорогостоящим препаратом...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионеров путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 89-летней москвички, проживающей в Пресненском переулке о факте противоправного деяния. Установлено, что пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником медицинского учреждения и сообщил о том, что у заявительницы плохие анализы, указывающие на серьезное заболевание, и что ей требуется лечение дорогостоящим препаратом. На предложение купить лекарство потерпевшая согласилась и приобрела у прибывшего к ней в квартиру неизвестного мужчины препарат. Впоследствии оказалось, что под видом лекарства заявительница приобрела за 720 тысяч рублей недорогую биологически-активную добавку.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из регионов страны задержали подозреваемого – 25-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник доставлял потерпевшим пустышки-лекарства и получал за них деньги, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению.Сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины еще, как минимум к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба пожилых граждан составила более 1 миллиона рублейСледствием ОМВД России по Пресненскому району и району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60