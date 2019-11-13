За день до вылета женщина позвонила менеджеру и договорилась с ней о встрече, чтобы забрать оплаченные туристические путевки. Но сотрудница организации отключила свой телефон...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержали подозреваемую в мошенничестве при продаже туристических путевок.В территориальный отдел полиции обратилась гражданка, которая заявила, что неизвестная обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 134 800 рублей.Установлено, что заявительница приобрела туристические путевки в одной из фирм города. За день до вылета женщина позвонила менеджеру и договорилась с ней о встрече, чтобы забрать их. Но сотрудница организации отключила свой телефон и на связь больше не выходила.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 46-летнюю жительницу столицы.Следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73