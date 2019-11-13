Миллиардер Ги Лалиберте, основавший и возглавивший в 1984 году Cirque du Soleil, задержан во Французской Полинезии за распространение наркотиков. Сейчас он находится под стражей в жандармерии, куда его доставили из аэропорта Папэте.

Миллиардер Ги Лалиберте, основавший и возглавивший в 1984 году Cirque du Soleil, задержан во Французской Полинезии за распространение наркотиков. Сейчас он находится под стражей в жандармерии, куда его доставили из аэропорта Папэте.Ги Лалиберте выращивал марихуану на своем атолле Нукутеппи, в затем продавал ее на Таити через своего сотрудника, сообщает РИА Новости. Нелегальная мини-плантация была обнаружена жандармами. Содержащие наркотики растения выращивались внутри специально оборудованного контейнера, запертого на ключ. Лалиберте уже инвестировал в выращивание марихуаны для медицинских целей в Канаде.Адвокат канадского миллиардера Мё Пириу назвал информацию об этом слухами. Он подчеркнул, что его подзащитный никак не связан с продажей наркотиков.После задержания Ги Лалиберте, принадлежащая ему компания его компания Lune Rouge ("Красная Луна") заявила, что миллионер растил марихуану "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления". Наличие какой-либо преступной сети сбыта "Красная Луна" категорически отвергает.Тем не менее, 13 ноября Ги Лалиберте, чье личное состояние оценивается в миллиард долларов, должен предстать перед судом.На своем острове в Полинезии основатель Cirque du Soleil ("Цирк Солнца") принимал богатых туристов. Туристы могли арендовать у него для проживания 16 фешенебельных вилл. Аренда каждого такого островного особняка обходилась еженедельно в 900 тысяч евро.