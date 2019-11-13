Жители Златоуста (Челябинская область) жалуются на качество воды – из кранов течет жидкость то бурого, то зеленого цветов.

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" провели рейд по квартирам горожан и удостоверились, что информация соответствует действительность. Организация обратилась к губернатору с просьбой помочь мэрии Златоуста в замене сетей водоснабжения, а также написала жалобы в Роспотребнадзор и областную прокуратуру."На фотографиях цвет воды варьируется от бурого до зеленого. Жалобы общественникам поступали со всего города", - приводит цитату из сообщения "Гражданского патруля" Znak.com.Фото: ї Гражданский патрульАктивисты напоминают, что ситуация длится не первый месяц. В такой воде невозможно помыться и постирать вещи, а техника выходит из строя.В администрации Златоуста, между тем, утверждают, что информация искажена. Проблемы с водой традиционно есть только в одном районе, рядом с машиностроительным заводом, в других же районах случаи "являются локальными" и связаны с авариями на сетях.