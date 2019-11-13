Многие считают, что появление глистов в организме не сулят никаких серьезных последствий. Но это не так. Эти паразиты буквально разрушают человека изнутри.

Многие считают, что появление глистов в организме не сулят никаких серьезных последствий. Но это не так. Эти паразиты буквально разрушают человека изнутри.Изначально гельминты заселяют кишечник. Поэтому первым "звоночком" для больного станет появление вздутия и рези в животе, подташнивания, диарея или запоры.На втором этапе начнутся головные боли и головокружения. Это происходит из-за того, что глисты выделяют заражающие все вокруг токсины. Примечательно, что таблетки в борьбе с этим недугом помогать не будут.Также возможно появление аллергии на привычные продукты. Ведь организм зараженного отдает все имунные силы на орьбу с паразитами, поэтому он может воспринимать агрессивно все больше веществ и выделять к ним антитела. Собственно, по этой же причине вы будете чувствовать постоянное недомогание и слабость в теле. И у вас значительно увеличится частота появления простудных заболеваний.Самым необычным симптомом является зубная боль. Больной начинает скрежетать зубами по ночам, в результате чего стирается эмаль и повышается чувствительность зубов.