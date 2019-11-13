Из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов сотрудники ФСБ изъяли наркотиков на 650 миллионов рублей. По заказам запрещенные вещества рассылались от Томска до Санкт-Петербурга, от Оренбурга до Новосибирска.

Из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов сотрудники ФСБ изъяли наркотиков на 650 миллионов рублей. По заказам запрещенные вещества рассылались от Томска до Санкт-Петербурга, от Оренбурга до Новосибирска.Всего было изъято 440 килограммов мефедрона, гашиша, метамфетамина (экстази), сообщает РИА Новости. Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.В ходе антинаркотической операции были задержаны семеро сотрудников интернет-магазина. Это курьеры, развозившие товар по регионам. Организаторов преступного бизнеса среди задержанных нет.Двое курьеров отвечали за особо крупные партии – развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга по регионам. Остальным помещенным в СИЗО курьерам доверяли партии поменьше – до 50 килограммов.