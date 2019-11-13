Даже в период между трансферными окнами футбольного Старого Света в прессе продолжают муссироваться слухи о возможных переходах топ-игроков. Очередной сплетней стал возможный переход француза Антуана Гризманна в стан Пари Сен-Жермен вместо соотечественника Килиана Мбаппе.

Даже в период между трансферными окнами футбольного Старого Света в прессе продолжают муссироваться слухи о возможных переходах топ-игроков. Очередной сплетней стал возможный переход француза Антуана Гризманна в стан "Пари Сен-Жермен" вместо соотечественника Килиана Мбаппе.Известно, что Мбаппе, этот один из самых перспективных футболистов мира, может уже в ближайший год оказаться в мадридском "Реале", который готов выложить за темнокожего игрока сборной Франции рекордные 300 млн евро. При этом сам француз пока не спешит раскрывать свои интересы, но руководители "ПСЖ" уже начали искать ему замену.Арабские владельцы парижского клуба считают Гризманна игроком, который идеально впишется в команду и может составить отличное трио вместе с форвардами Мауро Икарди и Неймаром, которые уже играют за "ПСЖ". При этом клуб нацелен сохранить Мбаппе в составе и спортивный директор клуба Леонардо изучает возможные способы достижения этой цели.В свою очередь Гризманн нынешним летом перешел в "Барселону" из "Атлетико", за что каталонский клуб выложил 120 млн евро. Но, как сообщает FourFourTwo, у француза не сложились отношения с лидером "Барсы" аргентинцем Лионелем Месси, так что, возможно, каталонцы пойдут на потенциальную сделку с парижанами.