Артистка задумалась о втором ребенке. Певица Пелагея не
скрывает, что в ближайшее время готова на время оставить работу и посвятить
несколько лет малышу.
Артистка задумалась о втором ребенке. Певица Пелагея не
скрывает, что в ближайшее время готова на время оставить работу и посвятить
несколько лет малышу.
Вокалистка не любит говорить на тему
личной жизни. Она всегда оставляла вопросы журналистов
о втором ребенке без ответа. Между тем на днях Пелагея намекнула о возможном
пополнении в семье.
На вопрос о том, когда у ее дочери появится братик
или сестренка, артистка ответила, не задумываясь. "Не знаю, может быть, уже сейчас!" – подразнила репортера Пелагея.
Отметим, что в январе 2017 года звезда впервые стала мамой. Звезда
подарила мужу хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию.
Девочка, по словам , растет очень артистичной.
Малышка собирается пойти по маминым стопам.
9 Ноя 2019 в 11:22 PST
"Она, конечно, папина дочь. Носится по дому, декламирует
стихи. С ней много занимаются, я читаю, показываю какие-то интересные вещи типа
балета. О том, что я певица, она знает. Дочка любит смотреть маму по
телевизору. Когда меня видит, кричит: "Браво!" А мне постоянно говорит: "Когда
я вырасту, буду петь на сцене, как ты сейчас. А ты будешь сидеть в зрительном
зале и после выступления дарить мне цветочки", – цитирует .
Артистка все свободное время посвящает любимому чаду. К
сожалению, профессия не позволяет уделять ребенку много времени – выступления
вокалистки расписаны на несколько месяцев вперед. О возвращении на шоу
"Голос" она пока не думает.