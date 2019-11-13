Артистка задумалась о втором ребенке. Певица Пелагея не скрывает, что в ближайшее время готова на время оставить работу и посвятить несколько лет малышу.

Артистка задумалась о втором ребенке. Певица Пелагея нескрывает, что в ближайшее время готова на время оставить работу и посвятитьнесколько лет малышу.Вокалистка не любит говорить на темуличной жизни. Она всегда оставляла вопросы журналистово втором ребенке без ответа. Между тем на днях Пелагея намекнула о возможномпополнении в семье.На вопрос о том, когда у ее дочери появится братикили сестренка, артистка ответила, не задумываясь. "Не знаю, может быть, уже сейчас!" – подразнила репортера Пелагея.Отметим, что в январе 2017 года звезда впервые стала мамой. Звездаподарила мужу хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию.Девочка, по словам , растет очень артистичной.Малышка собирается пойти по маминым стопам.9 Ноя 2019 в 11:22 PST"Она, конечно, папина дочь. Носится по дому, декламируетстихи. С ней много занимаются, я читаю, показываю какие-то интересные вещи типабалета. О том, что я певица, она знает. Дочка любит смотреть маму потелевизору. Когда меня видит, кричит: "Браво!" А мне постоянно говорит: "Когдая вырасту, буду петь на сцене, как ты сейчас. А ты будешь сидеть в зрительномзале и после выступления дарить мне цветочки", – цитирует .Артистка все свободное время посвящает любимому чаду. Ксожалению, профессия не позволяет уделять ребенку много времени – выступлениявокалистки расписаны на несколько месяцев вперед. О возвращении на шоу"Голос" она пока не думает.