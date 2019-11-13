Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ с новейшими гиперзвуковыми блоками Авангард встанут на вооружение в конце ноября или начале декабря 2019 года. Их развернут в Домбровском ракетном соединении.

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ с новейшими гиперзвуковыми блоками "Авангард" встанут на вооружение в конце ноября или начале декабря 2019 года. Их развернут в Домбровском ракетном соединении, рассказал ТАСС собственный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.Собеседнике агентства уточнил, что сейчас идет загрузка ракет в шахты и проверка работы командного пункта."Авангард" — это планирующий крылатый боевой блок, способный разгоняться до 27 Махов. При этом он раскаляется до 2 тысяч градусов по Цельсию, но новейшие композитные материалы не дают ему сгореть.Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100НУТТХ стоит на вооружение с в 1980 года. Максимальная дальность ее полета – 10 тысяч километров, вес – 105 тонн. При этом более 4 тонн приходится на боевую часть.