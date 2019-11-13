Песец попытался ограбить рыбаков на реке Обь недалеко от города Лабытнанги (ЯНАО). Стащить пойманного налима ему не удалось, и он атаковал оставленную лунку. Как передает , один из ..

Песец попытался ограбить рыбаков на реке Обь недалеко от города Лабытнанги (ЯНАО). Стащить пойманного налима ему не удалось, и он атаковал оставленную лунку.Как передает , один из рыбаков рассказал, что этот песец частый гость. Вот и в этот раз он посетил стоянку, и рыбаки уже хотели с ним поделиться ершиком, когда полярная лиса попыталась стащить налима.На кадрах опубликованного видео видно, как после неудачной "охоты" животное атакует одну из лунок рыбаков. Мужчины не отгоняют песца и разрешают взять ему улов.