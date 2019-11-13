45-летняя исполнительница привлекла внимание россиян заметно увеличившейся в объемах талией. Многие заподозрили, что певица Натали в интересном
положении.
45-летняя исполнительница привлекла внимание россиян заметно увеличившейся в объемах талией. Многие заподозрили, что певица Натали в интересном
положении.
Артистка выложила в свой "Инстаграм" снимки с девятилетним сыном
Анатолием. Мальчик и его звездная мама посетили празднование 30-летия Детского Музыкального театра
юного актера.
Для выхода в свет певица
Натали выбрала твидовый костюм, состоящий из жакета и юбки. Наряд подчеркнул изменения
в фигуре знаменитости. Ее наследник же предпочел джинсы и толстовку.
Поклонники сразу стали
поздравлять певицу Натали с четвертой беременностью. Кроме того, многие отметили
удивительное сходство звезды с сыном. "Вот это сходство", "Натали
в положении?", "Похоже на то", "Присоединяюсь
к поздравлениям", "Одно лицо", "Копия мамы", "Как сын похож
на вас! Красавчик", – оставили комментарии пользователи соцсети.
11 Ноя 2019 в 10:58 PST
Сама пока не подтвердила слухи
о беременности. Поклонники надеются, что их подозрения окажутся
верными.
Напомним, артистка 28 лет замужем
за Александром Рудиным, которому подарила трех сыновей. Пара воспитывает 18 -летнего Арсения,
девятилетнего Анатолия и двухлетнего Евгения. Отметим, довольно редко показывает
наследников общественности.