45-летняя исполнительница привлекла внимание россиян заметно увеличившейся в объемах талией. Многие заподозрили, что певица Натали в интересном положении.

45-летняя исполнительница привлекла внимание россиян заметно увеличившейся в объемах талией. Многие заподозрили, что певица Натали в интересномположении.Артистка выложила в свой "Инстаграм" снимки с девятилетним сыномАнатолием. Мальчик и его звездная мама посетили празднование 30-летия Детского Музыкального театраюного актера.Для выхода в свет певицаНатали выбрала твидовый костюм, состоящий из жакета и юбки. Наряд подчеркнул измененияв фигуре знаменитости. Ее наследник же предпочел джинсы и толстовку.Поклонники сразу сталипоздравлять певицу Натали с четвертой беременностью. Кроме того, многие отметилиудивительное сходство звезды с сыном. "Вот это сходство", "Наталив положении?", "Похоже на то", "Присоединяюськ поздравлениям", "Одно лицо", "Копия мамы", "Как сын похожна вас! Красавчик", – оставили комментарии пользователи соцсети.11 Ноя 2019 в 10:58 PSTСама пока не подтвердила слухио беременности. Поклонники надеются, что их подозрения окажутсяверными.Напомним, артистка 28 лет замужемза Александром Рудиным, которому подарила трех сыновей. Пара воспитывает 18 -летнего Арсения,девятилетнего Анатолия и двухлетнего Евгения. Отметим, довольно редко показываетнаследников общественности.