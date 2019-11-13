Ни одна из просьб не осталась без внимания.

Важна проблема каждого. Председатель законодательного собрания области, Владимир Киселев сегодня провел очередной личный прием граждан.В этот раз большая часть вопросов касалась проблем федерального уровня. От запрета курения в общественных местах до строительства крематория. Многих волновал и вопрос платы за мусор. Граждане уверены, что она должна взиматься с человека, а не с жилой площади. Этот вопрос, по словам Владимира Николаевича требует дополнительной проработки. Ещё одна тема - благоустройство дороги по улице Школьной в микрорайоне Оргтруд. Владимир Киселев заверил, что данный вопрос решится в ближайшее время. Он уже выезжал на место вместе с главой администрации города Андреем Шохиным. Ни одна из просьб не осталась без внимания.Владимир Киселёв, председатель законодательного собрания Владимирской области: «Муниципалы стараются помогать там, где это возможно, но другой вопрос, что есть отдельные чиновники в тех же самых органах местного самоуправления, есть отдельные чиновники, как женщина пожаловалась в пенсионном фонде, которые просто хамят иногда, грубят людям, поэтому с такими чиновниками нужно разбираться."