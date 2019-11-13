Ни одна из просьб не осталась без внимания.
Важна проблема каждого. Председатель законодательного собрания области, Владимир Киселев сегодня провел очередной личный прием граждан.
В этот раз большая часть вопросов касалась проблем федерального уровня. От запрета курения в общественных местах до строительства крематория. Многих волновал и вопрос платы за мусор. Граждане уверены, что она должна взиматься с человека, а не с жилой площади. Этот вопрос, по словам Владимира Николаевича требует дополнительной проработки. Ещё одна тема - благоустройство дороги по улице Школьной в микрорайоне Оргтруд. Владимир Киселев заверил, что данный вопрос решится в ближайшее время. Он уже выезжал на место вместе с главой администрации города Андреем Шохиным. Ни одна из просьб не осталась без внимания.
Владимир Киселёв, председатель законодательного собрания Владимирской области: «Муниципалы стараются помогать там, где это возможно, но другой вопрос, что есть отдельные чиновники в тех же самых органах местного самоуправления, есть отдельные чиновники, как женщина пожаловалась в пенсионном фонде, которые просто хамят иногда, грубят людям, поэтому с такими чиновниками нужно разбираться."