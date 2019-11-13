Во Владимире сгорело 3 автобуса за несколько дней

Иногда события в областном центре могут всколыхнуть общественность всего региона. Так случилось с чередой случайных (или не случайных?) возгораний автобусов во Владимире.«Что же творится такое? Общественные автобусы горят один за другим. В них теперь ездить страшно, а автобусы по всей области катаются, в каждом городе. Лично я чаще предпочитаю троллейбусам автобусы, они намного шустрее и в отдаленные точки города довозят. Но теперь-то боязно!», -возмущался позвонивший в нашу редакцию житель Коврова Николай Тихонов.Пугающая статистикаОпасения оправданны: 4 случая возгорания автобусов меньше чем за 3 месяца. С такой частотой общественный транспорт, пожалуй, ещё не горел. Три автобуса из четырёх выгорели полностью. Чудом удалось избежать пострадавших.Если восстановить хронологию событий, первое ЧП произошло 13 августа. Тогда у остановки «Владимирский химический завод» в сторону микрорайона Доброе вспыхнула дизельная «Скания» компании АДМ, обслуживающая маршрут № 15.Остальные 3 случая произошли за последние 2 недели:30 октября на парковке у гипермаркета загорелся газомоторный автобус «Волгабас» маршрута № 24 (транспорт принадлежит перевозчику «Владимирпассажиртранс»), другие 2 автобуса вспыхнулци 7 ноября. Утром того дня в Яме выгорела дизельная «Скания» маршрута № 14, а вечером в центре Владимира на улице Гагарина удалось потушить ещё один газомоторный «Волгабас», следовавший по маршруту № 15. Последние 2 автобуса обслуживала компания АДМ.Проверили?Уже на следующий день после последнего ЧП, в пятницу 8 ноября, администрация Владимира провела внеплановую проверку технического состояния автобусов, обслуживающих городские маршруты. В мэрии акцентировали, что в их полномочия не входит контроль за пожарной безопасностью общественного транспорта. Однако закрыть глаза на ситуацию власти областного центра просто не смогли.Вот и инициировали рейд с привлечением сотрудников Территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Владимирской области и сотрудников регионального ГИБДД.Проверка прошла в автобусах всех работающих на территории города Владимира перевозчиков - «Владимирпассажиртранс», «АДМ», ИП Тимофеев и «ПОАТИС». «Неисправностей, которые могли бы вызвать возгорание транспортных средств, в ходе рейда не выявлено», - констатировали проверяющие.Айда наперегонки?Пусть нарушений по противопожарной безопасности разовый рейд не обнаружил, зато по его итогам составили административные протоколы по фактам нарушения водителями автобусов правил дорожного движения. Это, кстати, тоже жителей города не радует. Наверняка каждый из нас был свидетелем того, как автобусы лихо обгоняют друг друга - этакая игра наперегонки между водителями за пассажиров на немалых скоростях.Совместные рейды с надзорными ведомствами, уверяют в мэрии, продолжат, а случившимся пожарам дадут всестороннюю и компетентную оценку.Начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович:«По действующему законодательству, мэрия контролирует работу перевозчиков в рамках исполнения муниципальных контрактов. Так, городской отдел транспорта и связи отслеживает соблюдение графиков движения и проверяет жалобы пассажиров на качество обслуживания. А функции надзора за техническим состоянием подвижного состава возложены на специализированные структуры - в частности, на Территориальный отдел транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Владимирской области (ТОТКГАДН). Этот надзорный орган работает в юрисдикции Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа. По каждому факту возгорания и задымления проверки уже проводят дознаватели МЧС, и, если найдут нарушения правил противопожарной безопасности, компании-перевозчики получат пред­писания о незамедли­­тельном устранении таких нарушений».