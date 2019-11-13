В подмосковном городе Домодедово годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в среду, 13 ноября, на улице Зеленой. Малыш был экстренно доставлен в ..

В подмосковном городе Домодедово годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в среду, 13 ноября, на улице Зеленой.Малыш был экстренно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменных костей и многочисленные ушибы. Правоохранители проверяют информацию об инциденте, передает .