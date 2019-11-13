В городском округе Клин столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Авария произошла на 540-м километре трассы
А-108 рядом с деревней Решоткино, передает агентство Москва.
В результате ДТП ..
В городском округе Клин столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Авария произошла на 540-м километре трассы
А-108 рядом с деревней Решоткино, передает агентство "Москва".
В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковой машине. На месте работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает .