В городском округе Клин столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Авария произошла на 540-м километре трассы А-108 рядом с деревней Решоткино, передает агентство Москва. В результате ДТП ..

В городском округе Клин столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Авария произошла на 540-м километре трассыА-108 рядом с деревней Решоткино, передает агентство "Москва".В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковой машине. На месте работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает .