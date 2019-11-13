Российская певица Клава Кока была экстренно доставлена в московскую больницу. Врачи диагностировали у 23-летней артистки гнойную ангину и сильное переутомление. Как сообщает Super, ранее ..

Российская певица Клава Кока была экстренно доставлена в московскую больницу. Врачи диагностировали у 23-летней артистки гнойную ангину и сильное переутомление.Как сообщает Super, ранее исполнительница уже обращалась за помощью к медикам. После возвращения в Россию из Израиля у девушки поднялась температура, и она потеряла сознание. Прибывшие медики прописали артистке Black Star капельницы и уколы на дому.