В офисе президента Владимира Зеленского переполох. Правоохранители провели задержание по делу о взятке. Речь идет о сотнях тысячах долларов.
В офисе президента Владимира Зеленского переполох. Правоохранители провели задержание по делу о взятке. Речь идет о сотнях тысячах долларов.
Служба безопасности Украины задержала главу департамента
обеспечения доступа к публичной информации Светлану Кондзелю. Правоохранители
подозревают работницу офиса президента в коррупции и получении взяток.
Взяли Кондзелю с поличным. Она требовала 300 тысяч долларов
за назначение на высокую должность в "Нафтогазе Украины". В
администрации Владимира Зеленского подтвердили задержание. "Для главы
государства нет "своих" и "чужих", – прокомментировали в
офисе.
Кондзеля не только "решала" нужные вопросы в офисе
главы государства, но и торговала информацией из ближайшего окружения
Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный".
"Определенные люди платили Светлане за слив информации
еще до того, как она попадет в СМИ и на официальный сайт офиса
президента", – отмечают авторы со ссылкой на собственные источники.
Как пишет "Легитимный", Кондзеля получала средства
за данные о передвижениях и встречах первых лиц. Также она передавала
информацию о посетителях офиса .
Ну вот, ЗеЛифт впервые рухнул под чиновницей из ОП...
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Сотрудниками НАБУ на взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.
Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента
— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman)
Соратники президента периодически оказываются в центре
громких скандалов. Ранее журналисты заметили премьер-министра Алексея Гончарука
на концерте неонацистской музыкальной группы в Киеве. Глава правительства
поспешил оправдаться, что посетил сомнительное мероприятие "из уважения к
украинским силовикам".
Весело проводят свои будни и депутаты Верховной рады от
партии "Слуга народа". Депутат пропрезидентской политсилы Богдан Яременко
попался на переписке с женщинами легкого поведения на сайтах знакомств. По всей
видимости, следовало тщательнее отбирать людей в свою
команду.