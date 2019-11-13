В офисе президента Владимира Зеленского переполох. Правоохранители провели задержание по делу о взятке. Речь идет о сотнях тысячах долларов.

В офисе президента Владимира Зеленского переполох. Правоохранители провели задержание по делу о взятке. Речь идет о сотнях тысячах долларов.Служба безопасности Украины задержала главу департаментаобеспечения доступа к публичной информации Светлану Кондзелю. Правоохранителиподозревают работницу офиса президента в коррупции и получении взяток.Взяли Кондзелю с поличным. Она требовала 300 тысяч долларовза назначение на высокую должность в "Нафтогазе Украины". Вадминистрации Владимира Зеленского подтвердили задержание. "Для главыгосударства нет "своих" и "чужих", – прокомментировали вофисе.Кондзеля не только "решала" нужные вопросы в офисеглавы государства, но и торговала информацией из ближайшего окруженияЗеленского. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"."Определенные люди платили Светлане за слив информацииеще до того, как она попадет в СМИ и на официальный сайт офисапрезидента", – отмечают авторы со ссылкой на собственные источники.Как пишет "Легитимный", Кондзеля получала средстваза данные о передвижениях и встречах первых лиц. Также она передавалаинформацию о посетителях офиса .Ну вот, ЗеЛифт впервые рухнул под чиновницей из ОП...Сотрудниками НАБУ на взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman)Соратники президента периодически оказываются в центрегромких скандалов. Ранее журналисты заметили премьер-министра Алексея Гончарукана концерте неонацистской музыкальной группы в Киеве. Глава правительствапоспешил оправдаться, что посетил сомнительное мероприятие "из уважения кукраинским силовикам".Весело проводят свои будни и депутаты Верховной рады отпартии "Слуга народа". Депутат пропрезидентской политсилы Богдан Яременкопопался на переписке с женщинами легкого поведения на сайтах знакомств. По всейвидимости, следовало тщательнее отбирать людей в своюкоманду.