Инициатива Владимира Зеленского о продаже миллионов гектаров украинских черноземов в частные руки обретает реальные очертания. Верховная рада на заседании 13 ноября после нескольких часов словесных баталий проголосовала за законопроект в первом чтении.

Инициатива Владимира Зеленского о продаже миллионов гектаров украинских черноземов в частные руки обретает реальные очертания. Верховная рада на заседании 13 ноября после нескольких часов словесных баталий проголосовала за законопроект в первом чтении.Скандальный документ поддержала в основном пропрезидентскаяфракция "Слуга народа". "За" проголосовали 240 человек.Документ вносит изменения в Земельный кодекс и разрешает приобретатьсельскохозяйственные земли в частные руки – гражданам и юридическим лицамУкраины.Нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс.Большинство граждан – 72% – выступили против инициативы . В стенахРады против законопроекта проголосовали члены фракции "Европейскаясолидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – Зажизнь" и "Голос"."До 200 тысяч гектаров земли в одни руки. Именно этотзаконопроект пытаются пропихнуть слуги народа. Полнейший абсурд", -прокомментировал принятие законопроекта украинский телеграм-канал "Крокодил".По словам авторов, ни в одной стране мира нельзя получитьтакое большое количество земли. Они призвали существенно пересмотретьзаконопроект и внести в него правки. "Олигархи, жители с двойнымгражданством, компании – это лишь часть тех проблем, с которыми встретится нашастрана", – пишет телеграм-канал.Потенциально в частные руки могут уйти 40 миллионов гектаровземли – это 70% территории страны. Больше всего украинцы беспокоятся овозможности покупки земли иностранцами. попытался успокоитьсограждан, заверив, что проведет референдум по этому вопросу. Если народ скажет"нет" – продавать землю иностранцам не будут.