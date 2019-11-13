Инициатива Владимира Зеленского о продаже миллионов гектаров украинских черноземов в частные руки обретает реальные очертания. Верховная рада на заседании 13 ноября после нескольких часов словесных баталий проголосовала за законопроект в первом чтении.
Инициатива Владимира Зеленского о продаже миллионов гектаров украинских черноземов в частные руки обретает реальные очертания. Верховная рада на заседании 13 ноября после нескольких часов словесных баталий проголосовала за законопроект в первом чтении.
Скандальный документ поддержала в основном пропрезидентская
фракция "Слуга народа". "За" проголосовали 240 человек.
Документ вносит изменения в Земельный кодекс и разрешает приобретать
сельскохозяйственные земли в частные руки – гражданам и юридическим лицам
Украины.
Нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс.
Большинство граждан – 72% – выступили против инициативы . В стенах
Рады против законопроекта проголосовали члены фракции "Европейская
солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За
жизнь" и "Голос".
"До 200 тысяч гектаров земли в одни руки. Именно этот
законопроект пытаются пропихнуть слуги народа. Полнейший абсурд", -
прокомментировал принятие законопроекта украинский телеграм-канал "Крокодил".
По словам авторов, ни в одной стране мира нельзя получить
такое большое количество земли. Они призвали существенно пересмотреть
законопроект и внести в него правки. "Олигархи, жители с двойным
гражданством, компании – это лишь часть тех проблем, с которыми встретится наша
страна", – пишет телеграм-канал.
Потенциально в частные руки могут уйти 40 миллионов гектаров
земли – это 70% территории страны. Больше всего украинцы беспокоятся о
возможности покупки земли иностранцами. попытался успокоить
сограждан, заверив, что проведет референдум по этому вопросу. Если народ скажет
"нет" – продавать землю иностранцам не будут.