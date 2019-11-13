Украинские политики перестают даже пытаться скрыть тот факт, что они хотя сорвать процесс мирного разрешения кризиса в Донбассе, а ответственность за это переложить на Россию. Внимание на это обратила соведущая Владимира Соловьева по радиостанции Вести FM, историк и писатель Анна Шафран.

Украинские политики перестают даже пытаться скрыть тот факт, что они хотя сорвать процесс мирного разрешения кризиса в Донбассе, а ответственность за это переложить на Россию. Внимание на это обратила соведущая Владимира Соловьева по радиостанции "Вести FM", историк и писатель Анна Шафран.На своей странице в "Телеграм" журналистка напомнила о заявлении посла Франции на Украине Этьена де Понсена. Дипломат заявил, что если встреча лидеров стран нормандской четверки не состоится, то "всем будет понятно", что виновата в этом российская сторона.Одновременно с этим внимания заслуживает выступление лидера парламентской фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Тот указал своим избирателям на жесткие условия, которые были поставлены перед Киевом в рамках минских соглашений. Депутат признал, что подписанные украинской стороной документы обязывают провести в Донбассе выборы и согласиться с их итогами.Святослав Вакарчук подчеркнул, что в свете сложившихся на Украине экономической и политической ситуации, подобные шаги могут иметь катастрофические шаги для будущего страны и ее суверенитета. Большого простора для трактовки такие слова не предоставляют."То есть это Украина не хочет выполнять Минские соглашения, это Украина изо всех сил сопротивляется разведению сил и так далее. Но "всем будет понятно, что если саммита не будет – то по вине России", – подчеркнула Анна Шафран.Если международное обсуждение кризиса в Донбассе будет вестись с использованием подобных тезисов, то перспектива обнаружения выхода из этой непростой ситуации становится все более туманной. "Я уже не очень понимаю, зачем нужны России такие переговоры, если у наших западных "партнеров" всегда и во всем по определению виновата наша страна", – заключила ведущая.Напомним, в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки отложилась на неопределенный срок из-за того, что Украина не выполнила свою часть обязательств. Как неоднократно подчеркивала российская сторона, без проведения предварительной работы, направленной на достижение конкретного результата, переговоры смысла не имеют.