Американский рэп-исполнитель Таварес Тейлор, выступающий под псевдонимом Lil Reese, получил ранение в ходе уличной перестрелки в пригороде Чикаго. Артист был доставлен в больницу в критическом ..

Американский рэп-исполнитель Таварес Тейлор, выступающий под псевдонимом Lil Reese, получил ранение в ходе уличной перестрелки в пригороде Чикаго. Артист был доставлен в больницу в критическом состоянии, передает .В настоящее время местная полиция разыскивает подозреваемых в нападении на музыканта. Как сообщает Газета.ру, в прошлом Lil Reese признавали виновным в грабеже и хранении запрещенных веществ.