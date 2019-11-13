Заявление руководителя платформы Национальная стратегия развития Дмитрия Спивака о возможном изгнании украинского правительства, досрочном роспуске Верховной рады и, как перспектива, свержении Владимира Зеленского, вызвало широкий резонанс. О шансах президента Украины сохранить власть Дни.ру узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.
Заявление руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака о возможном изгнании украинского правительства, досрочном роспуске Верховной рады и, как перспектива, свержении Владимира Зеленского, вызвало широкий резонанс. О шансах президента Украины сохранить власть "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.
В разговоре с "" Богдан Безпалько отметил, что Дмитрий Спивак ориентируется на объективную тенденцию снижения рейтинга как самого президента Украины, так и связанных с ним политических сил, в том числе партии "Слуга народа". Эксперт подчеркнул, что, несмотря на это, ждать свержения Владимира Зеленского не стоит. "Хоть
рейтинг и снизился за месяц на 11%, он по-прежнему достаточно высокий", – объяснил политолог.
Богдан Безпалько также указал на возможность, которая позволит украинскому лидеру без особых потерь выйти даже из такой непростой ситуации. "Если
Зеленского даже вынудить отправить правительство в отставку, то ничего не
мешает ему сместить правительство под предлогом того, что это именно оно и виновно
в провале ряда реформ, в провале его инициатив и, собственно, в том, что его
предвыборные обещания не удалось выполнить. То есть он просто может увязать
весь негатив с тем правительством, которое вынудят отправить в отставку", – подчеркнул он.
6 Ноя 2019 в 1:47 PST
Политолог добавил, что после такого шага ничто не помешает Владимиру Зеленскому опять сформировать новое правительство из своих сторонников, членов партии "Слуга народа" и тех, кто как-то аффилирован лично с ним. Не видит Роман Безпалько и перспектив для насильственного свержения Владимира Зеленского. "Для
того, чтобы провернуть подобный сценарий, требуется поддержка других государств,
заинтересованных в таком сценарии", – объяснил он.
Свержение Владимира Зеленского станет возможным в том случае, если в результате развития какого-либо катастрофического сценария все население страны окажется негативно настроено в отношении главы государства. Причем важно, чтобы они были настроены агрессивно и активно выражали свое недовольство. "Сейчас
люди предпочитают просто уезжать или каким-то образом обустраивать свою жизнь", – констатировал Безпалько.
5 Июл 2019 в 4:44 PDT
Пока же нынешний президент Украины лишь идет по стопам своего предшественника. "Я
напомню, что рейтинг Петра Порошенко тоже был очень низким. Собственно говоря,
за Зеленского голосовали в таком количестве потому, что были настроены против
Порошенко. Но, тем не менее, его никто насильно в отставку не отправлял,
никаких Майданов никто не устраивал", – рассказал политолог.
Он посоветовал не относиться слишком серьезно к беспорядкам в Киеве. "Что
касается протестов, то почти вся история украинского парламентаризма – по крайней
мере начиная с 2000-х – это сплошные протесты, сплошные акции на улицах, "городки"
у парламента и кабинета министров и так далее. Это редко приводило к каким-либо
ощутимым результатам", – заключил Роман Безпалько.