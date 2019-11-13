Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей. В этом году максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей, а минимальный – 51 919 рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей. В этом году максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей​​​, а минимальный – 51 919 рублей.Также вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Он будет составлять 27,9 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования. Сейчас это пособие не может превышать 26,1 тысячи рублей.Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 150 рублей в 2019 году до 2 301 рублей в 2020 году.Между тем месяц назад портал "33Live.Ru Экономика" сообщил, что матерей, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишить пособий. Платить будут только тем матерям, которые сами ухаживают за ребенком. Если же за малышом присматривают няни или другие родственники, то детское пособие выплачиваться не будет.